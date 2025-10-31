Deli Dana, beyinde süngerimsi bir doku oluşumuna yol açan, prion adı verilen anormal proteinler nedeniyle ortaya çıkar. Bu prionlar normal beyin proteinlerini bozarak sinir hücrelerinin ölümüne neden olur. Hastalık ilerledikçe hayvanlarda koordinasyon bozukluğu, saldırganlık ve davranış değişiklikleri görülür.

İnsana Nasıl Bulaşır?

Deli Dana hastalığı insana doğrudan temasla değil, genellikle enfekte sığır etlerinin veya ürünlerinin tüketilmesi yoluyla bulaşır.

Özellikle şunlar risklidir:

Sığırın beyin, omurilik, göz ve sinir dokuları

Bu dokuların karıştığı kıyma, sakatat veya işlenmiş et ürünleri

Hastalık, bulaştıktan sonra uzun yıllar (bazı durumlarda 10–15 yıl) belirti vermeyebilir.

Belirtiler (İnsanlarda )

Hafıza kaybı, davranış değişiklikleri

Kas koordinasyon bozukluğu

Görme kaybı

Kas sertliği ve titreme

