Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyreğine ait turizm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış gösterdi.

Yaz sezonunun etkisiyle yabancı ziyaretçi sayısında da artış yaşandı. Tatil bölgelerinde doluluk oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde, turistlerin harcamaları da ülke ekonomisine katkı sağladı.

Uzmanlar, döviz girdisindeki bu artışın turizm sektöründeki canlılığın devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor.