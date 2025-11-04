SÜMER TAŞKIRAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Kacır, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle üretimde dönüşüm yaşadığını ve sanayide yerlilik oranının giderek yükseldiğini vurguladı.

“YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİM ARTIYOR”

Kacır, “Ülkemizin üretim gücü her geçen yıl artıyor. Teknoloji odaklı sanayi hamlemizle yüksek katma değerli, yerli ve milli üretim ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Hedefimiz, üretimin teknolojiyle birleştiği, sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturmak” ifadelerini kullandı.

AR-GE VE GİRİŞİM EKOSİSTEMİNE DESTEK

Bakan Kacır, Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımların ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, “Son 20 yılda Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1,4’e ulaştı. TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla binlerce teknoloji girişimine destek verdik. Bu desteklerle Türkiye, sadece tüketen değil, üreten bir ülke haline geldi” dedi.

SANAYİ BÖLGELERİNDE REKOR BÜYÜME

Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinde üretim kapasitesinin hızla arttığını ifade eden Kacır, “Yeni OSB ve teknopark yatırımlarımızla istihdamı ve ihracatı artırıyoruz. 2026’da 2 milyon kişiye istihdam sağlayan bir üretim ekosistemine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİDİR”

Bakan Kacır, Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarının yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendireceğini belirterek, “Uzay, savunma, yapay zekâ, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm alanlarında dünya ile rekabet edecek düzeye geldik. Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır” sözlerini kaydetti.

BÜTÇEDE ÖNCELİK YATIRIMA VE İNOVASYONA

Sunumda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinde yatırım, Ar-Ge, sanayi bölgeleri altyapısı ve girişimcilik desteklerinin öncelikli olacağı belirtildi.