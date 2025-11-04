Genel Müdür Abdulkadir Çay, kurumun öncelikli hedefinin basının sürdürülebilirliğini sağlamak ve gazetecilik meslek standartlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Çay, “Yeni dönemde de bu alanlarda etkili ve somut adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, Abdulkadir Çay’ı Genel Müdürlük görevine atanması dolayısıyla tebrik ederek başarılar diledi.

Vali Gül, medyanın bulunduğu ilin nabzını tuttuğunu ve vatandaşla devlet arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Ayrıca Basın İlan Kurumu’nun basın camiasına sağladığı katkıların önemine değinerek, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.