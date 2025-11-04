4 Kasım 2025 (bugün) itibarıyla bisiklet, motosiklet, traktör ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman takma zorunluluğu getirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte motosikletin arka koltuğunda yolculuk yapanlar da tıpkı sürücüler gibi gözlük ve eldiven takmakla yükümlü olacak. Uygulamanın amacı, olası kazalarda sürücü ve yolcuların yaralanma riskini azaltmak ve güvenliği artırmak olarak açıklandı.

Kurala uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.