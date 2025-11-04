Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı hac kuralarının yarın saat 10.30’da noter huzurunda çekileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuru yapan 184 bin 791 kişi ile kaydını yenileyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

Hac kuralarında 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor

Hac kuralarında, başvuru yoğunluğu nedeniyle 15 yıldır “katsayılı kura sistemi” uygulanıyor. Buna göre, hacı adaylarının isimleri kurada, ön kayıt yaptırdıkları yıl sayısı kadar çarpılarak yer alıyor. Örneğin, 11 yıl önce ön kayıt yaptıran bir adayın ismi kurada 121 kez yer bulacak.

Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için bu kişiler kuraya dahil edilmiyor.

84 bin 942 hacı adayı belirlenecek

Bu yıl Türkiye’den hacca gitmek isteyenler, 11 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında ön kayıt ve güncelleme işlemlerini tamamladı. Yarın yapılacak kura sonucunda 84 bin 942 hacı adayı ile yedek isimler belirlenecek.

Öte yandan, Türkiye’ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzalanacak protokol sonrasında netlik kazanacak.