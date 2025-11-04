Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ‘İlk Evim Projesi’ kapsamında Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, “Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından 250 bin sosyal konutun inşa edildiği ‘İlk Evim Projesi’ kapsamında Düzce’nin Kirazlı Mahallesi’nde 349 konutun yapımı tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, “Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz… TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı. Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

1 milyon 740 bin konut inşa edildi

Açıklamaya göre, bugüne kadar Türkiye genelinde TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. Hâlihazırda 280 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar devreye alınması planlanan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında ise 500 bin yeni sosyal konutun temeli atılacak.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olarak duyurulan proje ile 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı elde edecek.