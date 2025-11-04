Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla başlattığı “%50 hibeli damla sulama borusu” desteğinde dağıtımlara başlıyor. “Bir Damla Su Değil, Bir Gelecek Taşıyoruz” sloganıyla duyurulan proje kapsamında, modern sulama sistemleriyle hem su tasarrufu hem de üretimde verim artışı hedefleniyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak dağıtımlar 5 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Program kapsamında saat 10.00’da Mamak Kızılca ve Pursaklar Yeşilova, 11.00’de Çankaya Tohumlar-Yakupabdal ve Akyurt ASKİ, 12.00’de ise Gölbaşı ABB Fen İşleri tesislerinde üreticilere borular teslim edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üreticilerin su kaynaklarını verimli kullanarak sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelmesini hedeflediklerini belirtti. Proje, hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de kuraklıkla mücadelede örnek bir adım olmayı amaçlıyor.