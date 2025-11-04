TRT 1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı”, 6. sezonunda da cumartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Köprü Film imzalı yapımın güçlü kadrosuna üç yeni kadın oyuncu dahil olacak.

Yeni Karakterler: Nazar, Nazlı ve Nergis

Ozan Uzunoğlu’nun yönetmenliğini, Ali Asaf Elmas’ın ise senaristliğini üstlendiği “Gönül Dağı”na Nazar, Nazlı ve Nergis adlı üç yeni karakter katılacak.

Dizinin 194. bölümünde izleyiciyle buluşacak yeni karakterler, hikâyeye taze bir soluk getirecek.

Yeni İsimler Hikâyeye Renk Katacak

Kulis bilgilerinden edinilen bilgilere göre, Nazar karakteri Kadir’i canlandıran Emrah Kaman’ın partneri olacak.

Nazlı karakteri ise Selami rolündeki Eser Eyüboğlu ile birlikte ekranlara gelecek.

Nergis ise Taylan Kaya’yı canlandıran Bülent Şakrak’ın eşi olarak dizinin yeni bölümlerinde yer alacak.

Yeni karakterleri canlandıracak oyuncularla ilgili görüşmelerin halen sürdüğü öğrenildi.

“Gönül Dağı” Cumartesi Akşamlarının Vazgeçilmezi

Anadolu’nun samimi hikâyelerini ekrana taşıyan “Gönül Dağı”, 6. sezonuyla da reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. Dizinin yeni karakterlerle birlikte hikâye derinliğini artırması ve izleyiciye yeni duygusal bağlar sunması bekleniyor.