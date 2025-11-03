Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrollerini paylaştığı “Bereketli Topraklar” dizisi, ekran yolculuğuna reyting sıralamasında orta düzey bir başlangıç yaptı. Dizinin ilk bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde 2.38 reytingle 11’inci, AB grubunda 1.92 reytingle 11’inci, ABC1 kategorisinde ise 1.97 reytingle 12’nci sırada yer aldı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Adana’da çekimleri süren dizinin senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi imzası taşıyor. İki köklü aile, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki büyük Adana’da çekimleri süren dizinin senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi imzası taşıyor. İki köklü aile, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki büyük mücadeleyi konu alan yapımda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek rol alıyor. Dizinin eser hakları ise Kerem Alışık tarafından Süreç Film’e devredildi.mücadeleyi konu alan yapımda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek rol alıyor. Dizinin eser hakları ise Kerem Alışık tarafından Süreç Film’e devredildi.