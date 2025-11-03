Yaklaşık iki yıldır proje üzerine çalışan 22 yaşındaki Hasan, Nevşehir'deki DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde kendisine sunulan imkanlarla prototipini ortaya çıkardığı İHA'ya, eski Türkçe'de 'yukarı' anlamına gelen 'gora' kelimesine, ASELSAN'ın geliştirdiği KORAL projesine atfen 'l' harfini ekleyerek 'GORA-L' adını verdi.

Mustafa Hasan, AA muhabirine, son dönemlerde tasarımcıların çoğunlukla dron projeleri üzerinde çalıştığını, kendisinin ise drona kıyasla daha yüksek verim elde edebilmek amacıyla helikopter projesine yöneldiğini söyledi.

Geliştirdiği GORA-L'ın tek motorlu yapısı sayesinde enerji, manevra ve yük kaldırma kapasitesi bakımından yüksek etkiye sahip olduğunu belirten Hasan, 'Projedeki amacımdan biri pist veya kataport diye adlandırdığımız fırlatma rampaları gibi zorunlu sistemlere ihtiyaç duymadan İHA'yı bir metrekarelik bir düzlem alanı üzerinde kolay bir şekilde operasyon moda getirebilmektir. Projeyi ilerleyen süreçte daha da geliştirerek savunma sanayi alanına hizmet edecek pozisyona taşımak istiyorum.' diye konuştu.

- 'Özellikle askeri alanlarında uçabilecek şekilde tasarlamaktayız'

GORA-L'ın askeri amaçlı tasarlandığını, tüm hava operasyonlarına uygun faaliyet yürütebilecek etkiye sahip olacağını vurgulayan Hasan, şöyle konuştu:

'Projemiz asıl olarak faydalı yük taşımada kullanılmak üzere geliştirmeye alınmıştır. İlerleyen süreçte özellikle savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli askeri kargo gibi faydalı yüklerin taşınmasında kullanmak istiyoruz. Elbette ki hava operasyonlarının tamamını kapsayacak şekilde tüm operasyon modlarına uygundur. Manevra kabiliyeti ve diğer faydalarının yanı sıra aynı zamanda uçuş süresi bakımından da etkindir. Ani manevralar yapabiliyor. Saliselik sürelerde tam tur atabiliyor. 4 motor ya da 8 motor kullanılan dronlara göre, güç tasarrufu konusunda güç tek motora yoğunlaştığı için daha uzun süreli kullanılabiliyor. Şu an için test aşamalarında yarım saatin üzerinde bir uçuş süresi kaydettik. İlerleyen süreçte pil ve çeşitli yakıt tipleri kullanımıyla bu süreyi daha da uzatmayı deneyeceğiz. Özellikle askeri, savunma ve savaş alanlarında uçabilecek şekilde tasarlamaktayız.'

- 'Şu an için yerlilik oranımız yüzde 60'ın üzerinde'

DENEYAP Atölyesi'nde genç tasarımcılara fırsat ve imkanlar sunulduğunu, projesiyle TEKNOFEST'e katılacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydeden Hasan, 'Şu an için yerlilik oranımız yüzde 60'ın üzerinde. İlerleyen süreçte başta motor ve kontrol kartı olmak üzere tamamını yerli hale getirmeye çalışacağım. DENEYAP Atölyesi'nde ihtiyacımız olan tüm malzemeleri bizim için tedarik ediyorlar.' dedi.

Hasan, atölye imkanları konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.