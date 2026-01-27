Sosyal medya şirketlerine, sahip oldukları platformlardaki içeriklerin, bir ailenin kızları üzerinde 'kendine zarar verme ve intihar düşüncelerine yol açtığı' gerekçesiyle dava açıldı.

Yıllardır benzer şikayetlerin muhatabı olan şirketler, California'da açılan bu dava nedeniyle 'ilk kez bir mahkemede jüri önünde bu iddialara karşı kendilerini savunmak' zorunda kalacak.

Los Angeles kentinde görülecek davada, söz konusu platformun üst düzey yöneticileri de ilk defa tanık kürsüsüne çıkacak.

Yarın ilk duruşması yapılacak davada, rakam belirtilmeksizin maddi tazminat talep edilirken, davanın TikTok, Meta ve YouTube ve Snapchat isimli platformlara karşı bugüne kadar yapılmış 1000'in üzerinde dava için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Dava dosyasında, sosyal medya platformlarının, risklerin bilinmesine rağmen 'kasıtlı olarak gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandıkları' iddiası yer alıyor.

ABD medyasına göre, bu teknoloji şirketleri, son zamanlarda sayısı artan benzer davalar için milyarlarca dolarlık tazminat ödemekle karşı karşıya bırakabilir.

Söz konusu davaların muhatabı teknoloji firmalarının yöneticileri, bugüne kadar defalarca ABD Kongresi'nde ifadeye çağrılmış ve ebeveynlerden özür dilemek durumunda kalmıştı.