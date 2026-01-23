Astronomi dünyası bugün (23 Ocak 2026 Cuma) son yılların en sempatik ve nadir doğa olaylarından birine tanıklık ediyor. Ay, Satürn ve gizemli gezegen Neptün, batı ufkunda bir araya gelerek devasa bir "gülen yüz" (smiley face) silüeti oluşturacak. Sosyal medyada şimdiden "Kozmik Gülümseme" etiketiyle viral olan bu olay, hem profesyonel astronomları hem de amatör gökyüzü tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Kozmik Bir Tablo: Gökyüzünde "Gülen Yüz" Nasıl Oluşur?

Bu akşam gerçekleşecek olan "üçlü kavuşum", geometrik dizilimiyle tam bir yüz ifadesini andırıyor:

Gülümseyen Bir Ağız: %26'sı aydınlanmış olan hilal evresindeki Ay, dizilimin en altında kavisli bir ağız formunu alacak.

Işıldayan Gözler: Ay'ın hemen üzerinde konumlanan halkalı gezegen Satürn ve buz devi Neptün, bu gülümsemenin iki gözü olarak gökyüzündeki yerini alacak.

Ne Zaman?

Zaman: Gün batımından hemen sonra (yaklaşık 18:00 - 20:30 arası)

Neden Bu Kadar Nadir?

Gezegenlerin bu denli simetrik bir şekilde bir araya gelmesi, astronomik takvimlerde "nadir" kategorisinde yer alıyor. Uzmanlar, bu dizilimin sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda Satürn ve Neptün'ün burç değiştirmeden önceki son büyük buluşmalarından biri olduğunu belirtiyor.