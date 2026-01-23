Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kurumlar arası koordinasyonla hız kazandığı belirtildi.

Açıklamaya göre 2024 ve 2025 yıllarında 318 bin internet sitesine erişim engellenirken, 2025’te toplam 42 milyon 144 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 1 Kasım 2025’te yürürlüğe giren Eylem Planı’nın kapsamlı şekilde hayata geçirildiği vurgulandı.

İşte açıklamanın tamamı:

“2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı'nda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadelede gelinen son aşama kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçlar değerlendirilmiştir. Eylem Planı; elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim; kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi; cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması; toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele; reklam ve tanıtım düzenlemeleri ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olmak üzere 7 öncelik alanı üzerine yapılandırılmış olup, toplantıda bu alanların her birine ilişkin gerçekleşmeler ele alınmıştır. Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006–2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellenmiştir. Sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılı gerçekleşmesi olarak ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellenmiş; yasa dışı bahis sitelerine ait alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı olarak takip edilmiştir. Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve uygulama tabanlı yönlendirmelere ilişkin erişim engelleme kararları uygulanmış, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakılmıştır”