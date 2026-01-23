Küresel ekonominin zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde, yurt içi politikaların etkileri daha net hissediliyor. Dezenflasyon süreci, gelecek dönemde enflasyonun daha da yavaşlayacağı beklentilerini güçlendiriyor. Zayıf dolar ve gerileyen petrol fiyatları da bu sürece destek veriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz indirimi sonrası bankacılık hisselerinde yüzde 2’nin üzerinde yükselişler görüldü. Ayrıca Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 202,7 baz puana gerileyerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesini gördü. TCMB toplam rezervleri ise 205,1 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu olumlu gelişmeler, pay piyasalarına da yansıdı. Haftanın son işlem gününde, yurt dışındaki siyasi ve jeopolitik risklerin azalmasıyla destek bulan BIST 100 endeksi, gün içerisinde 13.030,83 puanı görerek rekor kırdı ve şu dakikalarda yüzde 1 artışla 13.004 puanda seyrediyor.

Faiz İndirimleri ve Mali Disiplin Borsayı Destekliyor

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesinin borsa üzerindeki etkisine dikkat çekti. Şengül, “Görünüm güncellemesi ile 1-1,5 yıl içerisinde not artışı olasılığı, borsadaki yükselişin en önemli faktörü” dedi.

Şengül, faiz indirimlerinin şirket değerlemelerini yükselttiğini ve yabancı yatırımcıların düzenli olarak piyasaya katılımının da yükselişe katkı sağladığını belirtti. Yabancı katılımı sayesinde rezervlerin kuvvetlendiğini ifade eden ekonomist, mali disiplinin devam etmesinin enflasyon ve makro ekonomik istikrar açısından olumlu olduğunu vurguladı.

Bütün bu faktörlerin bir araya gelmesiyle, Türkiye’de borsa ve finans piyasalarında pozitif bir görünüm oluştu.