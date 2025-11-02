Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, ekim ayını zirvede kapatarak reytinglerde bir kez daha liderliğini korudu. Dizinin son bölümünde Berrak’ın komadan çıkıp gözlerini açması, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kader’in “Annem uyandı” diyerek kardeşlerine koştuğu sahne, hem ekranda hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Serhat, Zeynep’i seçti

Her bölümüyle izleyiciyi şaşırtmayı başaran dizide bu hafta tüm dengeler değişti. Berrak’ın uyanmasının ardından Kader’in babasının kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, “Berrak, Kader’i kabul edecek mi?” sorusuna yanıt ararken, Serhat’ın hastane yerine Zeynep’in yanına gitmesi bölüme damgasını vurdu.

Reytinglerde fark attı

Final sahnesinde Zeynep’in saldırıya uğraması büyük heyecan yaratırken, Güller ve Günahlar reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Tüm Kişiler: 6,76 izlenme oranı – 18,74 izlenme payı

AB: 5,53 izlenme oranı – 15,73 izlenme payı

20+ABC1: 6,37 izlenme oranı – 17,33 izlenme payı

Kanal D’yi ekim ayında birinciliğe taşıyan NGM imzalı Güller ve Günahlar, güçlü hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.