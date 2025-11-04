CHP’de kurultay sürecine ilişkin açılan dava, mahkeme tarafından 13 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Parti içi delege belirleme süreci ve tüzük hükümlerine dair itirazların ele alındığı davada, tarafların savunmalarını sunması için ek süre verildi. Dava, özellikle kurultay takvimi ve bazı il delegelerinin belirlenme usullerine yönelik itirazlar nedeniyle açılmıştı.

Mahkeme, bir sonraki duruşmada delillerin toplanmasının ardından karar aşamasına geçecek. CHP’de kurultay süreciyle ilgili tartışmalar ise yargı süreci tamamlanana kadar devam edecek gibi görünüyor.