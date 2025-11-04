Trump paylaşımında, “Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük. Çünkü komünist bir yönetim altında, bir zamanlar muhteşem olan bu şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan yorumlarda, Trump’ın bu çıkışı, yaklaşan New York belediye başkanlığı seçimleri öncesi siyasi tansiyonu yükselten bir hamle olarak değerlendirildi. Demokrat aday Zohran Mamdani ise geçmişte yaptığı açıklamalarda, konut krizine karşı sosyal politikaları ve gelir adaletsizliğine karşı duruşunu ön plana çıkarmıştı.

Trump’ın açıklaması, özellikle New York’ta yaşayan seçmenler arasında federal desteklerin kesilmesi endişesini gündeme getirdi.