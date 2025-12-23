Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yönelik yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinin yüzde 25,49 oranında artırılacağını duyurdu.

Kamuoyunun merakla beklediği düzenlemeye ilişkin konuşan Uraloğlu, ücret artışlarının belirlenmesinde yeniden değerleme oranının esas alındığını belirtti. Devlet eliyle işletilen otoyollarda fiyat politikasının bu çerçevede şekillendiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, artışın 2026 yılının ilk gününden itibaren geçerli olacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yeni yılda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, KGM işletmesindeki köprü ve otoyolları kullanan sürücüler 1 Ocak 2026’dan itibaren geçişlerini zamlı tarifeler üzerinden gerçekleştirecek. Açıklanan artış oranı, ulaşım maliyetlerine etkisi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı.