Beypazarı ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. D. Ç. idaresindeki 06 BYZ 529 otomobil, Kurtuluş Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki bir otomobile çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile eşi S. Ç. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA