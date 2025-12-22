Associated Press’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından iki yetkili, en az 29 ülkede görev yapan üst düzey diplomatların görev sürelerinin ocak ayında sona ereceğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu diplomatların tamamının eski Başkan Joe Biden döneminde göreve başladığını, ancak bu görev değişikliklerinin Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında yapılan atamalardan bağımsız bir süreç olduğunu belirtti.

Görev süreleri sona erecek diplomatların, talep etmeleri halinde kariyerlerini Washington’da farklı görevlerde sürdürebilecekleri ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu görev değişikliklerinin “her yönetimde görülebilen standart bir uygulama” olduğu vurgulandı. Açıklamada, büyükelçilerin başkanın kişisel temsilcisi olduğu belirtilerek, başkanın “Önce Amerika” politikası doğrultusunda çalışacağı isimleri belirlemesinin doğal bir hak olduğu kaydedildi.

Öte yandan görevden almaların en yoğun olduğu bölgenin Afrika olduğu ve 13 büyükelçinin görevden alınacağı bildirildi. Afrika’yı 6 büyükelçi değişikliğiyle Asya, 4 büyükelçinin geri çağrılacağı Avrupa izliyor.

ABD’de büyükelçiler, başkanın takdirine bağlı olarak görev yaparken, genellikle 3 ila 4 yıl görevde kalıyor.