Söz konusu devasa kazanda hazırlanan pilav, Harezm Pilavı Uluslararası Festivali kapsamında hazırlandı. Festivalin amacı; milli yemekleri geniş çapta tanıtmak, Hive şehrinin turistik cazibesini artırmak ve geleneksel aşçılık kültürünü uluslararası kamuoyuna tanıtmaktı.

Usta Aşçılar ve Geleneksel Ustalık

Dokuz tonluk pilav hazırlamak hiç de kolay bir iş değildir. Bu sorumluluk, Harezm bölgesi ile ülkenin farklı bölgelerinden davet edilen deneyimli usta aşçılardan oluşan bir ekibe emanet edildi. Onlarca aşçı, devasa kazan etrafında saatlerce uyum içinde çalışarak yağın kızdırılmasından pirincin demlenmesine kadar her aşamayı geleneksel yöntemlerle titizlikle gerçekleştirdiler.

Aşçıların belirttiğine göre, bu ölçekte pilav pişirmenin en önemli unsuru denge ve tecrübedir. Her hareket, hassas hesaplamalar ve yıllar içinde kazanılmış ustalık gerektirdi.

Binlerce Kilo Malzeme

Dev pilav için son derece büyük miktarlarda malzeme kullanıldı. Bunlar arasında yaklaşık:

• 2,5 ton dana eti,

• 3 ton havuç,

• 2,5 ton yüksek kaliteli pirinç,

• 700–750 litre bitkisel yağ,

• ayrıca tuz ve geleneksel yerel baharatlar yer aldı.

Tüm malzemeler ağırlıklı olarak yerel üreticilerden temin edildi. Bu durum, etkinliğin bölgesel ekonomik önemini de artırdı.

Pilav — Kültür ve Dayanışmanın Sembolü

Etkinlik, binlerce yerel halkı ve turisti bir araya getirdi. Hazırlanan pilav, festival konuklarına ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu süreç, Özbek halkının yüzyıllar boyunca şekillenen misafirperverlik, cömertlik ve dayanışma geleneklerini açıkça gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre bu tür gastronomi festivalleri, Özbekistan’ın yalnızca tarihi mirasıyla değil, aynı zamanda zengin mutfağıyla da uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlıyor. Özellikle pilav, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen bir yemek olması nedeniyle ülkenin kültürel markası olarak değerlendiriliyor.

Kadim Hive’de hazırlanan 9 tonluk pilav, sadece bir rekor değil; milli geleneklerin, misafirperverliğin ve kollektif emeğin parlak bir simgesi olarak hafızalarda yer edindi.