İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yeni bir karar alındı. Henüz ifadeleri alınmadan, her iki isim için de yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Savcılığın talebi üzerine çıkarılan adli kontrol kararı, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı. Baba ve oğulun, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermeleri bekleniyor.

İmamoğlu ailesi, yürütülen “rüşvet ve suç gelirlerini aklama” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Soruşturmada, Selim İmamoğlu’na ait bir şirket üzerinden yurt dışına para transferi yapıldığı iddiası da dosyada yer alıyor.

Kararın ardından gözler yarınki ifade işlemlerine çevrildi. İmamoğlu ailesi ise konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.