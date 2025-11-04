Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Kennedy Caddesi üzerinde yer alan “Kızılay” yön tabelası, son günlerde sosyal medyada popüler hale gelmişti. Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektirmesi kısa sürede bir akıma dönüştü.

Ancak kısa süre sonra tabela yerinde bulunamadı. 1 Kasım sabahı yapılan kontrollerde tabelanın çalındığı belirlendi. Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek kısa süre içinde tabelanın yenisini monte etti.

Yeni tabela takılır takılmaz, gençler yeniden fotoğraf çekmeye devam etti. Tabelanın tekrar zarar görmemesi için polis ekipleri bölgede sık sık devriye gezmeye başladı. Akşam saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede ise güvenlik ekipleri nöbet tutuyor.

Ankara’nın simgelerinden biri haline gelen bu tabela, artık sadece yön değil; başkentin gençleri için bir buluşma ve fotoğraf noktası olarak da dikkat çekiyor.