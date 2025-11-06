SÜMER TAŞKIRAN

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, 2009 yılı Ağustos ayında “İdareci ve Bürokratlar Derneği” adıyla kurulmuş, bugün ise yeni tüzüğü ve yeni yönetim anlayışıyla “İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği” olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana insana, temel hak ve hürriyetlere, emeğe, çevreye ve adalete saygıyı merkeze alan dernek; katılımcılık, saydamlık, dayanışma, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılık ilkeleriyle yoluna devam ediyor.

Dernek, Türkiye’nin idari ve bürokratik alanında mesleki saygınlığı yükseltmeyi, etik değerleri güçlendirmeyi, kamusal politikaları toplum yararına etkilemeyi, projelerle güzel yarınları hedefliyor. Aynı zamanda eğitim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, gençlerin bireysel ve toplumsal gelişimlerinin desteklenmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması da derneğin temel çalışma konuları arasında yer alıyor.

“İNSANA HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ”

Dernek Başkanı Yücel Can konuşmasında, derneğin sadece bir kurum değil, insana hizmette sınır tanımayan bir anlayışın temsilcisi olduğunu vurguladı: “Bizim için insana hizmetin bir sınırı yok. Kainatın merkezine insanı koyuyoruz. Çünkü insan, yaratılmışların en değerlisidir. Kırmızı kadar kararlı, beyaz kadar temiz bir anlayışla, Türk bayrağının rengini ve anlamını ruhumuzda taşıyoruz.”

Başkan Can, derneğin kültürel çeşitliliğe sahip üyelerini 'birlik VE BERABERLİK ruhu' etrafında topladıklarını belirterek, “Bizim kaygımız Türk bayrağıdır. Hepimiz farklı köklerden gelebiliriz ama aynı değerlere inanıyoruz: Birlik, kardeşlik ve adalet” ifadelerini kullandı.

‘ŞEKİLDEN ÖTE İNSAN OLMAK’ ANLAYIŞI

Dernek, faaliyetlerinde 'şekilden öte insan olmak' ilkesini merkeze alıyor" diyen Can, "Bu anlayış, insana sadece görünüşüyle değil, vicdanı, adaleti, merhameti ve samimiyetiyle değer veren bir duruşu ifade ediyor. Her ağzı burnu olan insan değildir. Gerçek insan, adaletle yaşayan, liyakatle, empati kurabilen, önyargılarından arınmış kişidir. Bizim için insan, son peygamber Hz. Muhammed’in öğrettiği gibi bir değerdir; her insan değerlidir ve herkes için adalete" ifadelerine yer verdi.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Dernek Başkanı Yücel Can, 'biz' bilincinin altını çizerek; toplumun her kesimini kucaklayan, önyargılardan uzak bir birliktelik anlayışını savunarak, “Biz, makamların ya da rakamların değiştiremeyeceği, bir kelimeyle davayı, tavaya feda etmeyen ve bir kelimeyle vefayı vefat ettirmeyen bir inançla, şekilden öte adam olmayı hedefliyoruz.

Empatiyi sadece kendimiz için değil, insanlık için yapmalıyız. Birlikte düşünmeli, birlikte üretmeli, birlikte yaşamalıyız. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz" dedi. Can, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne ve kardeşliğine vurgu yaparak, “Hangi coğrafyadan gelirsek gelelim, bu topraklarda kardeşiz. Aynı kalbin parçalarıyız.” mesajını verdi.

“BİRLİK, ADALET, LİYAKAT KARDEŞLİK”

İdareci ve Bürokratlar Birliği Dernek Başkanı Yücel Can, sözlerini şöyle tamamladı: "Önyargıların ötesinde, insanlık merkezli bir hareket olarak Türkiye genelinde kamu yöneticilerini, bürokratları ve idarecileri aynı ideal etrafında birleştiriyor. Bizim davamız, şekilden öte insan olma davasıdır. Empati, adalet, liyakat, kardeşlik ve merhamet; bu dört ilke bizim kalbimizdir.”