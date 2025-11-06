Yangın, saat 23.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Draman Çeşmesi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binada yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA