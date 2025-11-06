Haber Metni:

İngiltere Merkez Bankası (Bank of England – BoE), kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıkladı. BoE’den yapılan açıklamaya göre, kurul üyelerinin 5’i Başkan Andrew Bailey dahil olmak üzere faizin yüzde 4’te sabit bırakılması yönünde oy kullanırken, 4 üye 25 baz puan faiz indirimi yapılmasını istedi.

Açıklamada, ülkede dezenflasyon sürecinin sıkı para politikasının desteğiyle sürdüğü belirtilerek, para politikasının yüzde 2’lik enflasyon hedefi doğrultusunda denge gözetilerek belirlendiği ifade edildi.

BoE, eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ücret artışlarının gerilemeye devam ettiğini ve temel hizmet enflasyonunun düştüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin azaldığı vurgulanarak şu değerlendirmeye yer verildi:

“Politika faizinin düşürülmesiyle para politikasının sıkılığı azalmış durumda. Bundan sonraki olası faiz indirimlerinin boyutu, enflasyon görünümünün seyrine bağlı olacak. Dezenflasyondaki ilerleme sürdükçe politika faizinin kademeli olarak aşağı yönlü hareketine devam etmesi muhtemel.”

BoE, faiz kararlarına yönelik gelecekteki adımların ekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceğini ve 26 Kasım’da açıklanacak Sonbahar Bütçesi’nin de yakından izleneceğini açıkladı. Banka, 2024’ün dördüncü çeyreğinde büyümenin yüzde 1,4, enflasyonun ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı açıklamada, politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tuttuklarını belirterek, “Politika faizinin hala kademeli bir düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak yeni bir faiz indirimine gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine dönme patikasında olduğundan emin olmalıyız” ifadelerini kullandı.