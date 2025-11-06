İstanbul'da sabah saatlerinde gazeteci Şaban Sevinç, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Odatv yazarı Soner Yalçın ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında polis ekipleri Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine giderek, her iki ismi ifadeye götürdü. Gazetecilerin cep telefonlarına el konulduğu da öne sürüldü.

Aynı soruşturma kapsamında Batuhan Çolak ve Soner Yalçın’ın da İstanbul’da ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Olayla ilgili henüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk bilgilere göre gazeteciler hakkında gözaltı kararı bulunmadığı ifade ediliyor.

Soruşturmanın içeriği ve detayları hakkında kamuoyuna şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı.