Timora Sanat Galerisi ve İMOGA Grafik Sanatlar Müzesi işbirliğiyle 26 değerli sanatçınının eserlerinin buluştuğu, "Amor Fati" ve "Ustalardan" isimli 2 farklı sergi sanatseverlerle buluştu. Timora Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, 20 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.

Küratörlüğünü Berna Demirhan'ın üstlendiği etkinlikte "Ustalardan"isimli sergiye katılan sanatçıların isimleri ise şöyle: Adnan Çoker, Adnan Turani, Ali İsmail Türemen, Ali Teoman Germaner (ALOŞ), Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Ender Güzey, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Ferruh Başağa, Gül Derman, Mehmet Pesen, Melike Abasıyanık Kurtiç, Mustafa Pilevneli, Süleyman Saim Tekcan, Şenol Yorozlu, Ümit Doğan'dır.

Galeride gerçekleşen ikinci sergi "Amor Fati" isimli serginin sanatçıları ise sırasıyla şöyle: Ahmet Sarı, Anar Huseynzada, Barış Sarıbaş, Duygu Aydoğan, Gazi Şansoy, Hasan Basri İnan, Nihal Saruhan, Raşit Altun, Seda Akman Oturmak olup, Amor Fati, kaderi sessizce kabullenmenin ötesinde; yaşamda karşılaşılan her kırılmaya, sapmaya, düşüşe ve gecikmeye bilinçli bir kararlılıkla “evet” diyebilme cesaretini ifade ediyor. Bu yaklaşım, ihtimallerin yarattığı karmaşa karşısında geri çekilmek yerine yazgıyla yüzleşmeyi ve onu dönüştürmeyi öneriyor.

"İnsanın Yüceliğine Giden Yolu İşaret Ediyor"

Nietzsche’nin düşüncesinde Amor Fati, insanın yüceliğine giden yolu işaret ediyor. Çünkü insan, doğası gereği yaşananların farklı olabileceğine dair bitmeyen bir iç ses taşır. Amor Fati ise bu iç itirazı susturarak, geçmişi değiştirme arzusunun yerine, yaşanmış olanı sahiplenmeyi koyuyor.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Timora Sanat Galeri Yöneticisi ve Küratör Berna Demirhan, Açılışta bizi yalnız bırakmayan sanatsever misafirlerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Sanatsal Birikim, sergi aracılığıyla görünür kılınıyor"

Düzenlenen sergide amaç, baskı resmin teknik olanaklarını, sürekliliğini ve kuşaklar arası aktarımını merkezine alıyor. Sergi, Türkiye sanat ortamında baskı resim alanına yön vermiş sanatçıların yapıtları üzerinden bu disiplinin tarihsel derinliğini ve düşünsel zenginliğini yeniden okumayı amaçlarken, İMOGA, yalnızca güçlü bir arşiv ve sergi mekânı olmanın ötesinde, çağdaş üretim pratiğini sürdüren aktif bir merkez olarak serginin kavramsal çerçevesini destekliyor. Müze çevresinde şekillenen sanatsal birikim, sergi aracılığıyla görünür kılınırken; baskı resmin kuşaklar boyunca nasıl aktarıldığı, dönüştüğü ve canlılığını nasıl koruduğu izleyiciye sunuluyor.

Serginin odak noktalarından biri olan “usta” kavramı ise yalnızca teknik ve estetik yetkinliğiyle öne çıkan sanatçıyı değil, bilgisini ve deneyimini aktarabilen öğretmeni de tanımlıyor. Ustalık, hiyerarşik bir otorite ya da bireysel başarıyla sınırlı kalmayan; bilginin paylaşımı, atölye kültürünün sürekliliği ve sanat eğitimi içinde kurulan etik ve estetik bir alanı kapsayan çok katmanlı bir anlam taşıyor.

Amor Fati Sergisinden Eserler