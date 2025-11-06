Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihini açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”