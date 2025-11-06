Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ekim ile biten haftaya ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir haftada 115 milyar 418 milyon 555 bin lira artışla 26 trilyon 487 milyar 691 milyon 773 bin liradan 26 trilyon 603 milyar 110 milyon 327 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde, TL cinsi mevduatlar yüzde 0,1 artarak 14 trilyon 413 milyar 757 milyon 335 bin liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar yüzde 0,7 azalışla 8 trilyon 831 milyar 989 milyon 26 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 249 milyar 450 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 211 milyar 107 milyon doları yurt içinde yerleşiklerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, 31 Ekim itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı 800 milyon dolar arttı.

Tüketici kredilerinde artış

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri bir haftada yüzde 2,3 artarak 5 trilyon 278 milyar 742 milyon 256 bin liraya ulaştı.

Bu tutarın;

641 milyar 564 milyon 801 bin lirası konut kredilerinden ,

49 milyar 513 milyon 391 bin lirası taşıt kredilerinden ,

1 trilyon 996 milyar 643 milyon 45 bin lirası ihtiyaç kredilerinden ,

2 trilyon 591 milyar 21 milyon 19 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Kredi hacmi genişledi

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi de aynı hafta içinde 183 milyar 815 milyon 617 bin lira artışla 20 trilyon 978 milyar 230 milyon 951 bin liraya çıktı.