Antalya’nın Manavgat ilçesi, bu yıl kürek sporunun en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Antalya Valiliği’nin destekleriyle, Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası, 52 ülkeden 680 sporcunun katılımıyla başladı.

Şampiyonada sporcular; erkekler tek çifte, 19 yaş altı erkekler tek çifte, 19 yaş altı erkekler iki çifte, kadınlar tek çifte, 19 yaş altı kadınlar tek çifte, 19 yaş altı kadınlar iki çifte, karma iki çifte, karma dört çifte dümencili ve 19 yaş altı karma iki çifte olmak üzere toplam 9 kategoride mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde eleme yarışları gerçekleştirildi.

“Türkiye kürek sporunda adını dünyaya duyuruyor”

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın Türkiye’de düzenlenmesinin büyük bir gurur olduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay yine Manavgat’ta Avrupa Şampiyonası’nı başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Ertürk, “Olimpik kategoriye alınan büyükler dünya şampiyonası, tarihte ilk kez ülkemizde düzenleniyor. Hedefimiz iki yıl sonra yeniden bu yarışa ev sahipliği yapmak. Sporcularımızın olimpiyat kotası alarak Türkiye’yi temsil etmelerini istiyoruz” dedi.

Geçen ay düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda bir altın madalya kazandıklarını vurgulayan Ertürk, “Aynı sporcularımız burada da yarışıyor. Avrupa’da elde ettiğimiz başarıyı bu kez dünya çapında tekrarlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Olimpik olduktan sonra ilk kez yapılan şampiyona standartları belirleyecek”

Ertürk, kürek sporunun olimpik yarışmalara dahil edilmesinin ardından düzenlenen ilk organizasyonun Türkiye’de yapılmasının tarihi bir adım olduğunu söyledi. “Burada 52 ülkeden 680 sporcu yarışıyor. Olimpik olduktan sonra ilk kez yapılan bu şampiyona, bundan sonraki organizasyonların standartlarını belirleyecek” dedi.

“Türkiye’de olmaktan memnunlar”

Ertürk ayrıca, hem Avrupa hem de Dünya Kürek Federasyonu başkanlarının Türkiye’de düzenlenen organizasyonlardan son derece memnun olduğunu belirterek, “Bu tür organizasyonlarda çıkabilecek sorunları çok kısa sürede çözebiliyoruz. Onlar için uzun sürecek süreçleri biz dakikalar içinde hallediyoruz. Türkiye’de olmaktan çok mutlular” diye konuştu.