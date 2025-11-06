CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın, Türkiye’nin hukuki ve siyasi bir skandalla karşı karşıya olduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ciddi iddialar ortaya koydu.

Günaydın, Akın Gürlek’in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bağlı bir şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve buradan ücret aldığını öne sürdü. CHP’li Günaydın, “Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürürken TMSF’ye bağlı bir şirketten yönetim kurulu üyeliği ücreti alıyor. Bu durum yasaya açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Belgelerle konuştuğunu vurgulayan Günaydın, “Bu belgeleri inkar etmek yerine Akın Gürlek, sadece bakan yardımcılığı döneminde bu görevi yürüttüğünü söylüyor. Ancak gerçek farklı. Gürlek’in Bakan Yardımcılığı görevi 2 Haziran 2022’de başlıyor ve 7 Ekim 2024’te sona eriyor. 8 Ekim 2024’ten itibaren ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanıyor” dedi.

Günaydın, söz konusu şirketin Lüksemburg merkezli olduğunu ve yüzde 75 hissesinin Eti Maden’in yurt dışı temsilciliğine bağlı olduğunu belirtti. “Şirketin yönetim kurulu üyelik tarihleri 29 Kasım 2024 ve 6 Ağustos 2025’tir. Yani Gürlek, başsavcılık görevindeyken bu şirkette yer almaya devam etmiştir” diye konuştu.

CHP’li Günaydın, konunun sadece yasaya aykırılık değil, yargı bağımsızlığı açısından da büyük bir skandal olduğunu vurgulayarak, “Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı TMSF’nin bir şirketinden bir Cumhuriyet başsavcısına ücret ödenmesi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmektedir” dedi.