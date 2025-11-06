LÖSEV, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) desteğiyle, 'Umut Varsa İyileşme de Vardır' sloganıyla 'Umut Treni' etkinliği düzenledi. Bu kapsamda, ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı ve süslendi. Tren, saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket etti. Gönüllüler, aileler, iyileşmiş gençler ve uğurlama bandosu, çocukları coşku içinde yolcu etti. Yolculuk boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler, oyunlar ve sürprizler hazırlandı. Tren, Kırıkkale üzerinden Kayseri'ye varacak ve burada da çocuklar için renkli etkinlikler düzenlenecek.

LÖSEV bu yıl 7 Kasım'da turuncu kıyafetler, aksesuarlar ve kurumlarda oluşturacakları turuncu köşelerle lösemiye dikkat çekecek. (DHA)