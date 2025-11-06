Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, muhtarlarla bir araya geldi. Kasap, merkez ilçe mahalle muhtarları ile tarihi Taşmektep'te kahvaltıda buluştu.

Muhtarlarla 10'ar kişilik gruplar halinde bir araya geldiğini belirten Kasap, böylece dertlerini daha iyi aktarmalarını sağlamaya çalıştıkları söyledi.

Mahallelerde çok yönlü çalışmalarda bulunduklarını, sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü anlatan Kasap, muhtarların sorun ve taleplerini de dinledi.

Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Koçak, ASKİ Bölge Müdürü Ramazan Açıkgöz, Fen İşleri Müdürü Turan Güler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Bölge şefi Can Tek, Muhtarlıklar Müdürü Mete Tanrısever de katıldı.