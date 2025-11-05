Antalya’da geceyi aydınlatan 'Kunduz Süper Dolunayı', şehir merkezinde oturan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gökyüzünde olağanüstü bir manzara oluşturan dolunay, özellikle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi’nde izleyenlere görsel şölen sundu. Kasım ayındaki dolunaya, kış hazırlığı yapan kunduzlardan esinlenerek ‘Kunduz Dolunayı’ adı veriliyor. Bu yıl ayın dünyaya en yakın konuma geldiği anda gerçekleşen bu olay, ‘Süper Dolunay’ olarak da kayıtlara geçti. Gece boyunca Antalya semalarında izlenebilen Kunduz Süper Dolunayı, parlaklığı ve büyüklüğüyle dikkati çekti. (DHA)