Şüphelilerin, tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’e taşınır ve taşınmaz mallar devrettikleri ileri sürüldü.

8 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerin kimlikleri şu şekilde açıklandı:

Kuyumcu U.K.Y. ,

Galericiler A.A. , H.T.A. ve H.A. ,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y. ,

İş insanı B.G. ,

İnşaat mühendisi A.E. ,

Belediye çalışanı B.G.

Şüphelilerin, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi.

Sevgiliye Lüks Otomobil İddiası

Soruşturma dosyasına göre, kuyumcu U.K.Y., Mustafa Gökhan Böcek’in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığında parayı Muhittin Böcek’in hesabına aktardı. Bu yöntemle altın bozdurulmuş gibi gösterilen para ile galericiler A.A. ve H.T.A. üzerinden lüks bir otomobil satın alındığı, aracın ise Muhittin Böcek’in sevgilisi M.K.’ye verildiği öne sürüldü.

Ayrıca, galerici H.A.’nın Aksu Altıntaş Mahallesi’ndeki taşınmazını herhangi bir para transferi olmadan Muhittin Böcek’e devrettiği iddia edildi.

Belediye çalışanı Y.Y.’nin, lüks aracın M.K. üzerine devir işlemlerini yürüttüğü ve ayrıca M.K.’nin evinde bulunan lüks bir saatin rüşvet karşılığı temin edildiği belirtildi. Lüks saati veren kişinin iş insanı B.G. olduğu ileri sürüldü.

İnşaat mühendisi A.E.’nin, bir firma tarafından döviz bürosuna yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alarak rüşvet olarak verdiği, belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belirsiz parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından satın alındığı iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma Geçmişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise o tarihte yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Kerimoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanmasının ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Böcek’in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz’da Antalya Havalimanı’nda yakalanarak “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçundan tutuklanmıştı.

Oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos’ta Viyana’dan dönerken gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül’de tutuklanmıştı.