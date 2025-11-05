Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan tamamladı.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 artarken, holding endeksi yüzde 0,37 oranında geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 1,77 ile iletişim sektörü kaydederken, en fazla düşüş yüzde 1,85 ile metal ana sanayi endeksinde görüldü.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmesi endişeleri satış baskısını artırırken, analistler yakın dönemde düzeltme hareketi yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Bugün yatırımcıların odağında, ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu bulunuyor. Ayrıca Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de mortgage başvuruları ve hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de yakından izlenecek.

Analistler, BIST 100 endeksi için 11.000 ve 11.100 puan seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ABD federal hükümetinin kapalı olması nedeniyle bazı ekonomik verilerin açıklanmasının erteleneceği bilgisi paylaşıldı.