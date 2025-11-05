SÜMER TAŞKIRAN

Aksakal mesajında, Ecevit’in Türkiye siyasi tarihinde iz bırakmış bir devlet adamı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Halkın adamı, barışın sesi, onurlu bir lider. Bülent Ecevit; yaşamı boyunca doğruluktan, emekten ve halktan yana duruşuyla Türkiye’nin vicdanında silinmez izler bırakmış bir devlet adamıydı.

Kasketi, halkla kurduğu samimi bağın sembolü; mavi gömleği ise emeğin, alın terinin ve işçinin rengiydi. Kimi zaman bir şair kalemiyle umut ekti, kimi zaman bir lider kararlılığıyla ülkesinin geleceğini savundu, kimi zaman da işçinin, köylünün, kısacası emekçi halkının yanında dimdik durdu.

Onun siyaset anlayışı; dürüstlük, bağımsızlık ve insana saygı temelleri üzerine kuruluydu. Bugün, bıraktığı miras o kasketin gölgesinde, o mavi gömleğin sade ama gururlu duruşunda yaşamaya devam ediyor. Emeğin, barışın ve adaletin simgesi Bülent Ecevit’i saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Ruhun şad olsun Karaoğlan.”

Aksakal, mesajının sonunda Ecevit’in ilke ve değerlerinin DSP’nin yol göstericisi olmaya devam ettiğini vurguladı.