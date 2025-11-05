Bu yıl ödüle layık görülen isimler: Sanatçı Pınar Ayhan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Murat Yılmaz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkancı ve gazeteci-yazar Taner Topçu oldu.

7. Olağan Genel Kurul’da Ödüller Takdim Edilecek

Başkent Ankara Meclisi’nin 7. Olağan Genel Kurulu, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ödüller, genel kurul kapsamında sahiplerine takdim edilecek.

Başkent Ankara Meclisi’nden Açıklama

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, yaptığı açıklamada Ankara’ya sahiplik ve aidiyet duygusunu güçlendirmek istediklerini belirterek, “Her yıl başkent Ankara’ya üstün hizmet ve başarılarıyla katkı sağlayan kişi ve kuruluşları ödüllendiriyoruz. Başkent Ankara Meclisi olarak şehrimizin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ödül Alan İsimlerin Çalışmaları ve Katkıları

Pınar Ayhan , “Şehrin Ecesi Ankara” isimli müzikli gösterisiyle Ankara’nın tarihini ve kültürel değerlerini sanatla harmanlayarak sahneye taşıdı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç , sanayinin gelişimi, değişimi ve inovasyonu için yaptığı çalışmalarla Ankara’yı sanayinin başkenti haline getirmeye yönelik katkılar sundu.

Prof. Dr. Yavuz Demir , Ankara Bilim Üniversitesi’nde “Simurg” (kişiselleşmiş öğrenme) projesiyle öğrencileri Ankara konulu derslere dahil ederek eğitime yenilikçi bir bakış kazandırdı.

Murat Yılmaz , Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü olarak başkentte objektif ve nitelikli habercilik anlayışıyla öne çıktı.

Duhan Kalkancı , Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak şehrin kalkınması, gelişimi ve dönüşümü için projelere öncülük etti.

Taner Topçu, gazeteci-yazar kimliğiyle yaklaşık 400 televizyon programı ve günlük köşe yazılarıyla Ankara’nın tanıtımına önemli katkılarda bulundu.

Nevzat Ceylan’dan Genel Kurula Davet

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, tüm Ankaralıları ve Ankara sevdalılarını genel kurula davet ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da başkent Ankara’ya katkı sunan isimleri onurlandıracağız. Bu, Ankara’nın değerlerini yaşatmak için önemli bir buluşmadır.” ifadelerini kullandı.

2013 yılında kurulan Başkent Ankara Meclisi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Nevzat Ceylan, önceki dönem Ankara milletvekilliği görevinde de bulunmuştu. Meclis’in 24 kişilik Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin büyük kısmı federasyon genel başkanları ve sivil toplum kuruluşu başkanlarından oluşuyor.