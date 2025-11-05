Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD ziyaretine ilişkin bilgi verdi. Leavitt, “Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray’da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan’ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Beyaz Saray’da yapılacağı ve iki liderin bir araya gelerek çeşitli konuları ele alacakları bildirildi.