Türkiye’nin yakın siyasi tarihine damga vuran eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 19. yılında anılıyor. 5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden Ecevit, hem siyaset hem de edebiyat alanında önemli bir etki bıraktı.

1925 yılında İstanbul’da doğan Mustafa Bülent Ecevit, Robert Kolej’in ardından Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Bir dönem Ulus Gazetesi'nde gazetecilik yaptı. 1946’da Rahşan Aral ile evlendi. Ecevit, 1957 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılarak siyasete adım attı. 1961’de Zonguldak milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1965’te CHP Genel Sekreteri oldu, 1972’de ise İsmet İnönü’nün ardından genel başkanlığa seçildi.

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde başbakanlık görevini yürüttü. Bu süreçte aldığı kararlarla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Halk arasında “Karaoğlan” olarak tanınan Ecevit, emekçi sınıflara ve sosyal politikalara vurgu yapan yaklaşımıyla dikkat çekti. 1980 askeri darbesinin ardından siyasetten uzak kalan Ecevit, 1985’te eşi Rahşan Ecevit’le birlikte Demokratik Sol Parti’yi (DSP) kurdu. 1999 genel seçimlerinde DSP birinci parti oldu ve Ecevit yeniden başbakanlık görevine geldi. Görev süresinde Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci, ekonomik krizle mücadele ve demokratikleşme adımları öne çıktı.

Siyasi yaşamı boyunca beş kez başbakanlık yapan Ecevit, 2002 seçimlerinden sonra aktif siyaseti bıraktı. 81 yaşında hayatını kaybeden Ecevit, Devlet Mezarlığı’nda eşi Rahşan Ecevit’in yanında bulunuyor.

Ecevit, siyaset dışında şiir ve yazılarıyla da tanınıyordu. “Bir Şeyler Olmuş Sana” ve “El Ele Büyüttük Sevgiyi” adlı kitaplarıyla edebiyat dünyasında da yer aldı.