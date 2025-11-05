Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı, bugün açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam raporu verilerine çevrildi. ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki iyimserliğe rağmen teknoloji hisselerinde yaşanabilecek olası düzeltme endişeleri, küresel risk iştahını azaltıyor.

Wall Street’te Düzeltme Uyarısı

ABD’de Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarından gelen “piyasalarda düzeltme yaşanabilir” uyarıları, yatırımcı güvenini zayıflattı. Öte yandan, ABD’de federal hükümetin yeniden açılma sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle ekonomik veri akışında gecikmeler yaşanıyor. Bu durum, özellikle bu hafta açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin ertelenme ihtimalini artırarak Fed politikalarına yönelik belirsizliği derinleştiriyor.

Fed Beklentileri ve Faiz Görünümü

Analistler, bugün açıklanacak ADP istihdam verilerinin, ABD ekonomisinin gidişatına dair önemli sinyaller vereceğini belirtiyor. Bu verilerin Fed’in faiz indirim planlarına ilişkin ipuçları sunması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamalarında, “Aralık ayında faiz indirimi uzak bir ihtimal” mesajı vermesi, piyasadaki gevşeme beklentilerini azaltmış durumda. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 73 seviyesinde.

Dolar Güçlendi, Altın Talebi Arttı

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09’dan 4,07’ye gerilerken, dolar endeksi ağustos ayından bu yana ilk kez 100,2 seviyesini gördü. Doların güçlenmesine rağmen altın talebi artışta.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 3.970 dolar seviyesine yükselirken, Brent petrolün varili yüzde 0,2 artışla 64,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerin yatırımcıları altın ve tahviller gibi güvenli limanlara yönelttiğini belirtiyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin, fiyatları orta vadede destekleyeceği ifade ediliyor.

Şirket Hisselerinde Sert Düşüş

Bilanço sezonunun hız kazandığı küresel piyasalarda, yapay zekâ şirketi Palantir Technologies’in hisseleri, güçlü gelir beklentisine rağmen yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Uber’in üçüncü çeyrek gelirleri tahminleri aşmasına karşın, hisseleri yüzde 5,1 düşüş yaşadı. Bu gelişmelerin ardından New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Nasdaq yüzde 2,04, Dow Jones ise yüzde 0,53 geriledi.

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

Avrupa borsaları da dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD istihdam raporu öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekiyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in yeni vergi artışlarına gideceği yönündeki sinyaller, Londra piyasasında satış baskısı yarattı. Dün FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,76 geriledi.

Asya Piyasaları Karışık Seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç satış baskısı etkili olurken, Çin hükümetinin ABD ürünlerine uygulanan yüzde 24’lük gümrük vergisini 10 Kasım’dan itibaren bir yıl askıya alacağı bildirildi.

Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore Kospi yüzde 3,1, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,3 düşerken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yurt İçi Piyasalar ve Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan tamamladı.

VİOP BIST 30 Aralık vadeli kontratı, akşam seansında yüzde 0,1 gerileyerek kapandı.

Dolar/TL ise önceki kapanışın hemen altında 42,0890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde önemli bir veri akışı beklenmediğini, küresel tarafta ise Almanya fabrika siparişleri, Avro Bölgesi ÜFE, ABD ADP istihdam raporu ve PMI verilerinin yakından izleneceğini ifade ediyor.