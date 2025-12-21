SAKARYA’nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, çekiciye arkadan çarpan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hendek mevkisinde yaşandı. Ankara istikametine seyir halinde olan A.G. (47) idaresindeki RE 920 CO plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen T.A. (63) yönetimindeki 16 HFA 53 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Rıza Çelebi’nin (52) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü A.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.