Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan eski AK Parti Milletvekili Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Saral, “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden seviyesiz Özgür Özel artık her türlü sınırı aşmıştır. Sen kimsin ki bu aziz milletin liderine dil uzatabiliyorsun?” dedi.

Oktay Saral, açıklamasında Özgür Özel’i, “hırsızına, yolsuzuna, rüşvetçine kol kanat geren, koltuğunu kirli ittifaklarla korumaya çalışan bir zihniyetin temsilcisi” olarak niteledi.

Saral, Özel’in kurultayı “pazarlıklarla kazandığını” ileri sürerek, “Şimdi seni o koltuğa oturtanlara minnet borcunu öder gibi konuşuyorsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik eleştirilere de tepki gösteren Saral, “Hiç kimse Sayın Akın Gürlek’i hedef alamaz, yargıya baskı kurmaya kalkamaz. Bunun bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında ağır öder” dedi.

Açıklamasında Özgür Özel’i “hadsiz, basiretsiz ve hırsının esiri” sözleriyle eleştiren Saral, “Türk milleti kimin ne olduğunu, kimin kimlerle durduğunu gayet iyi bilmektedir. Herkes yerini, edebini ve hududunu bilecek” ifadelerini kullandı.