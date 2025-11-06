Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Ajax’ı farklı mağlup eden Galatasaray’ı yürekten tebrik ediyorum İnanıyorum ki Galatasaray, Devler Arenası’nda bizlere büyük mutluluklar yaşatmaya devam edecek Tebrikler Galatasaray…"
