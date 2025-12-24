Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, yeni yıla sanatla “merhaba” dedi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kültür Sanat Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Edebiyat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Edebiyattan Sinemaya” başlıklı etkinlik serisinin ilk buluşması, edebiyat ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi. Sözcüklerin büyülü dünyasından beyazperdeye uzanan anlatı yolculuğu, Ankaralı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

FİLM GÖSTERİMİ VE FİLM OKUMASI BİR ARADA

Etkinlik kapsamında, Barış Bıçakçı’nın “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Seyfi Teoman’ın yaptığı film izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından gerçekleştirilen film okumasında, eserin edebi dili ile sinematografik anlatımı karşılaştırmalı olarak ele alındı. Katılımcılar, romanın ruhunun sinemaya nasıl aktarıldığını hem edebiyat hem de sinema perspektifinden değerlendirme fırsatı buldu.

DENİZ YILDIRIM: BU BİR SERİ, BİRLİKTE DÜŞÜNMEK İSTİYORUZ

Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Deniz Yıldırım, etkinliğe ilişkin Sonsöz Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Kültür Sanat Meclisi bünyesinde 16 çalışma grubunun aktif olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünkü etkinliğimiz, Kültür Sanat Meclisi’nin Edebiyat Çalışma Grubu tarafından düzenlendi. ‘Edebiyattan Sinemaya’ başlığı altında planlanan bu etkinlik, bir serinin ilk adımıdır. Niyetimiz; romanlardan ve kitaplardan sinemaya uyarlanan anlatıları birlikte izlemek, çözümlemek, gözlemlemek ve değerlendirmek.”

DOKUZ BÖLÜMLÜK SANAT SERİSİ

Yıldırım, etkinliğin tek seferlik olmadığını vurgulayarak, dokuz bölümden oluşan bir etkinlik serisi planladıklarını ifade etti. Serinin, edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarının yarattığı büyülü etkiyi birlikte fark etmeyi amaçladığını belirtti.

Etkinliğin, Edebiyat Çalışma Grubu temsilcisi Daha Yılmaz, grup sözcüsü Süreyya Köle ve Pelin Gezer tarafından organize edildiğini aktaran Yıldırım, bu kolektif emeğin Ankara’da sanat üretimini güçlendirdiğini dile getirdi.

YAKLAŞIK 100 KİŞİLİK KATILIM

Saat 14.00’te başlayan etkinlik, 16.45’e kadar sürdü. Yaklaşık 100 sanatseverin katıldığı buluşmada, filmi izleyen katılımcıların büyük bölümünün etkinliğe gelmeden önce kitabı okumuş olması, yapılan tartışmaları daha da derinleştirdi. Soru-cevap bölümüyle devam eden programda, herkesin söz aldığı interaktif bir değerlendirme ortamı oluştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.