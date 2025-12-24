Geçtiğimiz hafta sonu Başkent Ankara'da farklı üniversitelerde, değişik bölümlerde öğrenim gören Balıkesirli öğrenciler Ankara Balıkesirliler Derneği'nde bir araya geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; merkez ve değişik ilçelerden köylerden çok sayıda öğrenci Ankara Balıkesirliler Derneği’nin sık aralıklarla uyguladığı hafta sonu kahvaltısında buluştu. Dernek Başkanı Servet Camgöz’ün ısrarla ev yapımı olmasını istediği börekler, kekler, kurabiyeler ve memleket peynirleri, zeytinleri arasında omlet ve sosis ikram edildi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN TELEKONFERANSLA KATILDI

Balıkesir Milletvekillerinden Mustafa Canbey’in de katıldığı buluşmada öğrenciler tanıştı, karşılıklı sorularla devam etti. Eş zamanlı olarak Balıkesir’de öğrencilerle bir toplantı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da telekonferans yoluyla katılarak Ankara’daki öğrencilere başarılar dileyerek Balıkesir’de kahvaltıya davet etti.

