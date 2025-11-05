GONCAGÜL KONAŞ

Altındağ Belediyesi, Siteler bölgesinde sanayi çalışanları, çıraklar ve gençler için hem eğitim hem de sosyal alanları bir arada barındıran yeni bir tesisin temelini attı. Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, bir yılda belediyede yeniden yapılanmayı tamamladıklarını vurgulayarak, “Artık yatırım yapabilecek bir belediyeyiz” dedi. Ekonomik olarak güçlenen belediyenin kendi kaynaklarıyla ayakta durduğunu belirten Tiryaki, “Altındağ’a hizmet etmeyi borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALTINDAĞ’A HİZMET EDECEK BİR BELEDİYE OLUŞTURDUK”

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, bir yıllık süreçte belediyede yeniden yapılanmayı tamamladıklarını ve artık yatırım odaklı bir döneme geçtiklerini vurguladı. “Yeniden çok hızlı Altındağ’a hizmet edecek bir belediye oluşturduk. Artık yatırım yapabilecek durumdayız. Yılı tamamladığımızda bütçemizin ne kadarını yatırıma harcadığımızı tüm Altındağlılara ve Ankara’ya duyuracağız. Ne kadar parayı Altındağlı insanlara harcadığımızı göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tiryaki, önümüzdeki yıldan itibaren temel atma törenleri yerine açılışlara ağırlık vereceklerini belirterek, “Bir daha temel atma törenlerine son noktayı koyacağız. Şimdiye kadar temel atma programları yaptık ama önümüzdeki yıldan itibaren yaptığımız binaların, inşaatların, tesislerin açılışlarını yapacağız.” dedi.

4 BİN METREKARELİK TESİS EĞİTİM VE SOSYAL ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Siteler bölgesinin hem Ankara hem de Türkiye sanayisi açısından önemine değinen Tiryaki, projenin bölgeye katacağı değeri şu sözlerle anlattı: “Burası Siteler, Ankara’da ve Türkiye’de bilinen bir yer. Burada çalışan gençlerimize, yavrularımıza, çıraklarımıza sosyalleşebilecekleri bir mekân yapıyoruz. Sadece o kadar değil, sabahları karınlarını doyurabilecekleri alanlar da olacak. Boş vakitlerini değerlendirecekleri, eğitim alacakları bölümler de bulunacak.”

Tesisin 4 bin metrekarenin üzerinde olacağını ifade eden Tiryaki, belediye olarak tasarım ve üretim süreçlerine katkı sunacak bir altyapı hazırladıklarını belirterek, “Üniversitelerle iş birliği yaparak tasarım merkezleri oluşturacağız. Öğrencileri ve tasarımcıları buraya getireceğiz. Her türlü imkânı sunacağız. Onlar burada üretim yapacak, tasarımlarını gerçekleştirecek, biz de belediye olarak tüm altyapıyı hazırlayacağız.” şeklinde konuştu.

“ALTINDAĞ BELEDİYESİ KENDİ KAYNAKLARIYLA AYAKTA DURUYOR”

Belediyenin ekonomik olarak güçlendiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, “Altındağ Belediyesi artık kendi kaynaklarıyla ayakta duran, sigortasını, vergisini, yasal ödentilerini yerine getiren ve yatırım yapan bir belediye haline gelmiştir. Altındağlıların duası var, biz de bu insanlara hizmet etmeyi borç biliyoruz.” diye konuştu.

Tiryaki, kısa sürede yeni belediye binasının da tamamlanacağını söyleyerek, “Altındağ’a yaraşır bir belediye binası yapacağız. Şu anda projesiyle uğraşıyoruz. Niyet iyi olunca Mevla yardım ediyor, bunu gördük bugüne kadar” ifadelerini kullandı.

“ALTINDAĞ’DA ÇOCUKLAR OKULLARA ÜCRETSİZ TAŞINACAK”

Altındağ’da sosyal destek projelerine de değinen Tiryaki, belediyenin yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini açıkladı. “Altındağ’dan bütün mahallelerden çocuklarımızı okullara ücretsiz taşıyacağız. Şu anda kimlik kartlarının hazırlanması üzerinde çalışıyoruz. Bu işi çok önemsiyoruz.” dedi.

TAKLACI: “MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN BU TÜR YATIRIMLAR ÖNEMLİ”

Törende konuşan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, tesisin sektöre katkı sağlayacağını belirterek, “Bu eğitim merkezinin yapılmasından çok mutluyuz. Sayın Belediye Başkanımıza böyle bir hizmet yaptığı için teşekkür ediyorum. Sizlerin bu tür alanlara ihtiyacı var” dedi.

Mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki payını artırması gerektiğini belirten Taklacı, ihracat verilerine dikkat çekti: “Türkiye 2024 verilerinde mobilya ihracatında 7,9 milyar dolarlık bir hacimle yılı kapattı. Ankara’nın ise 350-400 milyon dolarlık ihracatı var. Bu oranları artırmaya ihtiyacımız var.”

Dünya mobilya piyasasındaki dengelere değinen Taklacı, “Dünyada en büyük pastadan pay alan ülke Çin yüzde 30’luk payla önde. Biz şu an yüzde 2 civarındayız. 2009’da bu oran sadece yüzde 0,5’ti. Cari açığı üretimle kapatabiliriz, üretmeden bunu başaramayız.” dedi.

Taklacı, sektörün dijitalleşmeye de yönelmesi gerektiğini ifade ederek, “E-ticaret artık sanayinin bir parçası haline geldi. Bu alana önem verirsek ülkemizin önü açık. Biz hep birlikte bu ülkenin üretim gücünü artıracağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlikle bunu başaracağız.” diye konuştu.

KAYMAKAM BAYRAKTAR: “YAPILAN İŞLER İSABETLİ VE FAYDALI”

Törende son olarak konuşan Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, kısa süreli görev süresinde ilçede birçok temel atma törenine katıldığını belirterek, “Yaklaşık dört buçuk aylık görev süremde üç-dört temel atma törenine şahit oldum. Başkanımız her seferinde ‘Bir süre daha temel atma töreni yapacağız, sonra açılışlara geçeceğiz’ diyor. Yapılan işler gerçekten isabetli ve faydalı.” dedi.

Bayraktar, projenin Altındağ’a önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, “Bu tür tesisler bölgemizin gelişimi için büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER, ÇIRAKLAR VE SANAYİ ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ BİR MERKEZ

Temeli atılan Siteler Sanayi Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi, bölgedeki ustalar, çıraklar ve genç sanayi çalışanları için hem eğitim hem de sosyal alan olarak hizmet verecek. Proje kapsamında eğitim sınıfları, sosyal dinlenme alanları, toplantı salonları ve tasarım atölyeleri yer alacak.

Altındağ Belediyesi, tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını ve Siteler bölgesinin hem üretim hem de sosyal yaşam açısından yeni bir çekim merkezi haline geleceğini duyurdu.