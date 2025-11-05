Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 yıl boyunca çevreci ulaşım aracı Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat eden her bir yolcu için 1 fidanın toprakla buluşturulacağı ağaçlandırma kampanyasının protokolünü imzaladı.

Ankara YHT Garı’nda gerçekleştirilen 'Her Yolcu İçin 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' iş birliği protokolü imza törenine Bakanlar Uraloğlu ve Yumaklı katıldı. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Yeşil Vatan Seferberliği ile yeni bir sürece girdiklerini söyleyerek, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile başlayıp, 1 yıl sürecek bu seferberlikte, öncelikle yanan alanlar olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında ağaçlandırma faaliyeti yürüteceğiz. Yeşil vatanımızı geliştirme çabamızın yeni ve heyecan verici adımı olan bugünkü projenin ilham kaynağı ise bozkırın ortasındaki vaha olarak halkımızın gönlünde yer eden, Kars Selim Tren Garı’dır. 1969 yılında yani tam 56 yıl önce TCDD tarafından ağaçlandırılarak bir cennet parçasına dönüştürülen bu istasyon, ağacın zorlu coğrafyalarda bile nasıl bir hayat kaynağı olabileceğinin en somut kanıtıdır" dedi.

Yumaklı, protokolle bu özverili hikayeyi tüm ülke sathına yayacaklarını belirterek, "Çevreci ulaşım araçları olan YHT hatlarını tercih eden tüm yolcularımızın adına 1'er fidan dikeceğiz. 11 Kasım 2025’ten, 11 Kasım 2026’ya kadar olan süreçte, hızlı trenle yolculuk yapan her bir vatandaşımız için Orman Genel Müdürlüğü'müz 1 fidanı toprakla buluşturacak. Vatandaşlarımıza dikilen fidanla ilgili bilgileri SMS ve e-sertifika olarak göndererek, onları bu büyük projenin aktif birer parçası haline getireceğiz. Bu iş birliği, modern ulaşımın hızını, tabiatın kalıcı gücüyle birleştiren önemli bir adımdır. İnşallah bu protokol sayesinde 13 milyon yolcu için 13 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'YEŞİL VATANIN BİR PARÇASI OLACAKLAR'

Bakan Uraloğlu, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının, küresel iklim değişikliğinin acı yüzünü hatırlattığına dikkat çekerek, "Bu yangınların azaltılması, ancak vatandaşlarımızın bilinç seviyesinin yükseltilmesi ve ormanlarımızı koruma sorumluluğunun içselleştirilmesiyle mümkündür. İşte bugün imzalayacağımız protokol, tam da bu bilinçle doğmuş bir projedir. 1 yıl boyunca hızlı trenlerimizle Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul hatlarımızda seyahat eden her yolcumuz adına 1 fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Yolcularımız, seyahatlerini tamamladıkları günün ertesinde, saat 10.00-12.00 arasında SMS ile bilgilendirilecek. Bu mesajda; YHT ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet kullanımıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları vurgulanacak. Ayrıca, dikilen fidana ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. Böylece, her yolcumuz, yalnızca bir seyahat yapmış olmayacak; yeşil vatanın bir parçası, 1 fidanın vesilesi olacak" dedi.